Fenerbahçe'den Adil Rekabet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Adil Rekabet Vurgusu

Fenerbahçe\'den Adil Rekabet Vurgusu
09.07.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barış Göktürk, yeni sezon fikstüründe adil rekabetin önemine dikkat çekti, teşekkür etti.

FENERBAHÇE Başkan Vekili Barış Göktürk, ". Algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, açıklamalarda bulundu. Fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını dileyen Barış Göktürk, "Bizim daha önce federasyona bazı başvurularımız olmuştu. Fikstürde 2 numaralı topun haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söylemiştik ve bu 5 tane algoritmada değişmesi gereken kriteri özellikle vurgulamıştık. Bu yaptığımız görüşmeler neticesinde prova günü federasyon başkanı ve federasyon başkan yardımcısı ve diğer kulüplerin hepsinin huzurunda, bu algoritmaya itirazlarımızı dile getirdik. Bir topun diğer topa nazaran çok önem arz eden avantajları olduğunu söyledik. Bunların UEFA kriterlerinde neler olduğunu anlattık. Bu algoritmanın düzeltilmesi gerektiğini ve bu algoritmanın denkleştirilmesi gerektiğini, daha Avrupa terimiyle konuşursak zorluk endeksinde denklik sağlanması gerektiğini izah ettik. Burada bu başvurumuz haklı bulundu. Geçen hafta Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi de vardı. Onlar da bir topun diğerine nazaran avantajlı olduğunu açıkça kabul ettiler. Burada bunların denklenmesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin veya hiçbir kulübün sahada adil rekabetin dışına bir imtiyaz elde etmemesi gerektiğini izah ettik. Federasyon başkanımız adaletsizlik söz konusu olursa 'Ben 18 topu beraber çekerim' dedi. Hatta provada da bizim itirazımızla bu algoritmanın doğru olmadığına yaptığımız itiraz sonucunda 18 top beraber kurada çekildi. Sonradan zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi, neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı. Biz de son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim '2 numarayı çekerim' diye. 'Derbi avantajını en azından elde ederiz' demiştim. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Kısmetmiş, şansımız yaver gitti. Algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'RAKİPLERİMİZE SAYGI DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Fikstür çekiminde Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk'ün elini sıkmamasıyla ilgili gelen soru üzerine Göktürk, "Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Adil Rekabet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması
Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
Rusya’da dizel yakıt ihracatı yasaklandı Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı
Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 17:14:17. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Adil Rekabet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.