Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu

27.07.2022 14:14
Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu

2021 yazında tartışmalı bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, Almanya 2'nci Lig ekiplerinden Magdeburg'a kiralandı. Ümit milli oyuncu geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 4 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası maçında görev alırken skora herhangi bir katkı sağlayamamıştı.

Temmuz 2021'de Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Almanya 2'nci Lig ekiplerinden Magdeburg'da kiralık olarak forma giyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, "Ömer kiralık olarak forma giyerek maç yapma fırsatı vermek istediğimiz oyunculardan biri. Hem Ömer'in hem de FC Magdeburg'un bu transferden fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"ÖMER'İN GELİŞİYLE KADROMUZ GÜÇLENDİ"

Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, Ömer Faruk Beyaz transferiyle ilgili olarak, "Ömer takımımızın hücumuna canlılık ve esneklik katacak. Ömer'in bizde seviye atlayacağına inanıyorum. Çünkü bizim futbol tarzımız Ömer'e uyuyor" diye konuştu.

Magdeburg Teknik Direktörü Christian Titz ise "Ömer'in gelişiyle birlikte kadromuz güçlendi ve hücumdaki yetenekli oyuncu yelpazemiz genişledi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Bundesliga, Stuttgart, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu - Son Dakika
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