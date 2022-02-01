Üye Girişi
Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza - Son Dakika

Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza

01.02.2022 23:55
Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza

Fenerbahçe'yle olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Diego Perotti'nin yeni takımı ortaya çıktı. Arjantinli yıldız, Salernitana'ya transfer oluyor. İtalya Serie A ekibinin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiç bir kulüpte forma giyen Diego Perotti, İtalya'nın yolunu tutuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve sancılı bir ayrılık süreci yaşayan Arjantinli yıldız, İtalya Serie A ekibi Salernitana forması giymeye çok yakın.

"FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Salernitana için sağlık kontrollerinden geçen Perotti'nin transferinin yakın zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Sky Sport Italia'ya transferi hakkında konuşan Perotti, "Fiziksel olarak iyi durumdayım, bu takım için yüzde 100'ü vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

RIBERY'LE OYNAMAK BENİM İÇİN RÜYA"

Takımda forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'ye de değinen futbolcu, "Franck Ribery gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir rüya. Olağanüstü bir şey başarma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

YORUMLAR
500

İtalya Serie A, Fenerbahçe, İtalya, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:22 Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!
23:20 Kılıçdaroğlu ve Akşener'le bir araya gelen Davutoğlu'ndan ittifak yorumu: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
23:08 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj gönderdi, Davutoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 23:59:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement