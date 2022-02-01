Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiç bir kulüpte forma giyen Diego Perotti, İtalya'nın yolunu tutuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve sancılı bir ayrılık süreci yaşayan Arjantinli yıldız, İtalya Serie A ekibi Salernitana forması giymeye çok yakın.

"FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Salernitana için sağlık kontrollerinden geçen Perotti'nin transferinin yakın zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Sky Sport Italia'ya transferi hakkında konuşan Perotti, "Fiziksel olarak iyi durumdayım, bu takım için yüzde 100'ü vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

RIBERY'LE OYNAMAK BENİM İÇİN RÜYA"

Takımda forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'ye de değinen futbolcu, "Franck Ribery gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir rüya. Olağanüstü bir şey başarma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.