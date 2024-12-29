Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Tebrik

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'a başkan seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK'nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz" denildi. - İSTANBUL
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