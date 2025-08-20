Süper Lig devi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam konuk edeceği Benfica maçı öncesi UEFA kadrosunda değişikliğe gitti.
Fenerbahçe sakatlığı bulunan Cenk Tosun'u UEFA'ya bildirilen listeden çıkardı ve onun yerine daha önce kadroya alınmayan Cengiz Ünder'i dahil etti.
Göztepe maçında sakatlık yaşayan Cenk Tosun, UEFA listesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'nin Benfica'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 22:00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?