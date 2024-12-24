Fenerbahçe'den derbi hayal kırıklığı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den derbi hayal kırıklığı

Fenerbahçe\'den derbi hayal kırıklığı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında geçen sezona göre 7 puan geride kaldı.

24.12.2024 10:49
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk bölümünde geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde 43 puan toplarken, bu sezon ise 36 puanda kaldı. Kanarya, ayrıca ilk yarıda oynadığı derbilerde puan alamadı.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı dün oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. Fenerbahçe, bu süreçte 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan topladı. Kanarya, bu sezon gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Aynı dönem baz alındığında 43 puan elde eden sarı-lacivertliler, bu sezon 7 puan daha az aldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, rakip filelere 40 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Derbilerde puan alamadı

Fenerbahçe, 17 haftalık periyotta ezeli rakiplerine karşı sahadan puansız ayrıldı. Ligin 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, 3-1 mağlup oldu. 15. haftada ise Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Geçtiğimiz sezon derbilerde 4 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, toplam 10 puan toplamıştı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Fenerbahçe oynadığı 16 müsabakanın 15'inde rakip fileleri havalandırırken, 7 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Dominik Livakovic, ligde 15 mücadeleye çıkarken, İrfan Can Eğribayat ile Ertuğrul Çetin de birer maçta kaleyi korudu. Ağlarında 15 gol gören sarı-lacivertliler, ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

Değişmez isimler

Fenerbahçe'nin kaptanları Dusan Tadic ile Edin Dzeko, bu sezon da takımın değişmez isimleri oldular. Bu iki deneyimli futbolcuyla birlikte Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri de tüm lig maçlarında forma giydi. Dusan Tadic 16 maçın 14'ünde 11 başlarken, bin 237 dakika süre aldı. Sakatlığı nedeniyle son maçta kadroda olmayan Dominik Livakovic; bin 293 dakika, Sebastian Szymanski de bin 116 dakikayla en fazla süre alan isimler olarak takip etti.

Gol yükü Dzeko ve Tadic'te

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımın gol yükünü çekiyor. Sezonun ilk 4 haftasında üst üste gol sevinci yaşayan Dzeko, ligde 9 gole ulaşırken, tüm kulvarlarda da 14 golü bulunuyor. Dusan Tadic 7 gol, 6 asistle ligde 13 gole doğrudan katkı sağladı. Faslı forvet Youssef En-Nesyri 6 gol kaydederken, Fred de 4 gole imza attı. Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın da 3'er gollük katkı sağlarken, Sofyan Amrabat da 2 gol attı. Sebastian Szymanski, Samet Akaydin, Filip Kostic ve Rodrigo Becao da 1'er gol kaydetti.

29 farklı oyuncu forma giydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon ligde 14'ü yabancı 17'si yerli toplam 29 oyuncuya şans verdi. Sezonun ilk haftalarında kadroda olan Ferdi Kadıoğlu ile Rade Krunic, yaz transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrıldı. 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, takımda forma giyen en genç isim oldu. Yusuf, 5. haftada oynanan Kasımpaşa maçında süre aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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