Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan gollerini sıralamaya devam ediyor. Milli futbolcu son olarak Burnley maçında harika bir gole imza attı.
Hull City formasıyla çıktığı ilk lig maçında Bristol City'e gol atan Ozan Tufan, 4. haftada oynanan Burnley deplasmanını da boş geçmedi. 25. dakikada orta sahada aldığı topu metrelerce sürdükten sonra ceza sahasına giren ve rakip kaleci Arijanet Muric'i mağlup eten Ozan Tufan, takımını 1-0 öne geçirdi.
Son Dakika › Spor › Hull City'de forma giyen Ozan Tufan adeta gösteri yaptı! Metrelerce top sürüp fileleri havalandırdı - Son Dakika