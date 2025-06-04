Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor

Fenerbahçe\'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
04.06.2025 18:47
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Fenerbahçe Kulübü, kulübe teslim edilen toplam imza sayısının 229 olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertlilerden kısa süre sonra bir açıklama daha gelerek ''Kamuoyuyla paylaştığımız ilk açıklamada belirtilen 229 beyanname, 229 kongre üyemiz tarafından verilmiştir. Dolayısıyla kulübe ulaşan toplam imza sayısı 229'dur. Ne yazık ki bir süredir gerçekler çarpıtılarak, kamuoyu yanıltılmaktadır.'' denildi.

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul talebiyle kulübe teslim edilen toplam imza sayısının 229 olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüzükte kongre üyelerine tanınan her hakka, kulüp demokrasisinin temel unsurlarından biri olarak saygı duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kulüp tüzüğümüzün ilgili hükümleri gereği Olağanüstü Genel Kurul talebiyle toplanan imzalar hakkında, bugüne dek sürecin sağlıklı ilerlemesi ve manipülasyona açık hale gelmemesi adına herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Daha önce de vurguladığımız gibi, tüzüğümüzde kongre üyelerimize tanınan her hakkı, kulüp demokrasimizin temel unsurlarından biri olarak görmekte ve saygı duymaktayız. Ancak unutulmamalıdır ki, Fenerbahçe'nin köklü gelenekleri ve kurumsal kültürü doğrultusunda, kulüp tarihimizde Olağanüstü Genel Kurul hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmemiştir.

Ne var ki, gelinen noktada özellikle sosyal medya mecralarında gerçeklerle ilgisi olmayan, yalan ve iftira niteliğindeki iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması yürütüldüğü açıktır. Bu nedenledir ki, sürecin şeffaflığı ve sağlıklı ilerleyişinin devamlılığı adına, kanun ve tüzük hükümlerimiz çerçevesinde kulübümüze ulaştırılmış imza beyannamelerine dair detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşma kararı alınmıştır.

Noter Tarafından Posta Yoluyla Teslim Alınan Beyanname: Noter aracılığıyla posta yoluyla ulaştırılan beyannameler, Hukuk Departmanımız tarafından teslim alınmaktadır. 04.06.2025 tarihi itibarıyla bu yolla 151 beyanname kulübe ulaşmış ve kayıt altına alınmıştır.

• Yüksek Divan Kurulu (YDK) Eliyle Teslim Alınan Beyanname: Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilen beyannameler, YDK Sekreterliği tarafından Hukuk Departmanımıza imza karşılığında teslim edilmiştir. 04.06.2025 itibarıyla bu yöntemle 78 beyanname alınmış ve kayda geçirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında, kulübümüze bugüne kadar teslim edilen toplam imza beyannamesi sayısı 229'dur. Süreç, kulübümüz tarafından titizlikle ve yasal çerçevede yürütülmeye devam edecektir."

"GERÇEKLER ÇARPITILIYOR"

Sarı-Lacivertli kulüp, kısa bir süre sonra bir açıklama daha yaptı. Gerçeklerin çarpıtıldığını ifade eden mesajda şu ifadeler kullanıldı;

"Kamuoyuyla paylaştığımız ilk açıklamada belirtilen 229 beyanname, 229 kongre üyemiz tarafından verilmiştir. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan toplam imza sayısı 229'dur.

Ne yazık ki bir süredir gerçekler çarpıtılarak, kamuoyu bilinçli biçimde yanıltılmakta; camiamızın duygusal bağlılığı ve güven duygusu istismar edilmektedir.

Kulübümüz, sürece dair tüm gelişmeleri şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasına rağmen, organize biçimde üretilen yalanlar aracılığıyla camiamızın birbirine olan saygısı, bağlılığı ve güveni hedef alınmaktadır.

Bu çabalar, sürecin sağlıklı ilerlemesini desteklemekten uzak olup; camiamızdaki birlik ve beraberliğe zarar vermektedir.

Sürecin kulübümüz tarafından hukuka uygun, şeffaf ve titizlikle yürütüldüğünü bir kez daha camiamızın bilgisine sunar; bu tür manipülatif girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 710108:
    ya arkadaş isterse bir imza olsun artık istenmiyorsunuz neyin inadı. yazık kulübe yazık taraftara 87 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    koltuk sevdan bitmedi utanmaz 55 0 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Ali başkan teşekkür ederiz.....her şey için...Herşeyin bir zamanı var ...7 tıl olmuş ....sen agzınla dedın ben baskan ken Fb şampıyon yapmazlar dedin....EEEE şimdi nden bırakmıyorsun ..Taraftar istemiyor delegeler istemiyor sen neyin peşindesin İllaki haklaret küfür mü etsinler sataddan 50 bi,ni aşkın seyirci ayıp değilmi 46 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ali koç gidene kadar Fenerbahçe taraftarlığımı askıya aldım. Hala kalkmış yok 229 imza var yok şöyle böyle. Yok olup gidin başka bir şey istemiyoruz yeter ki gidin. 38 1 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    boş ver koç sen devam.. 12 19 Yanıtla
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