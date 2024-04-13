Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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