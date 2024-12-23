Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, liglere verilen arada ülkesi Portekiz'de safra kesesinden bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten tecrübeli teknik adamın başarılı bir operasyon açıklanırken, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Jose Mourinho'ya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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