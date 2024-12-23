Fenerbahçe'den Jose Mourinho'ya Geçmiş Olsun Mesajı

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FENERBAHÇE Kulübü, bugün ülkesi Portekiz 'de safra kesesi ameliyatı olan teknik direktör Jose Mourinho için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, liglere verilen arada ülkesi Portekiz'de safra kesesinden bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten tecrübeli teknik adamın başarılı bir operasyon açıklanırken, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.