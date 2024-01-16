 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı

2023 yazında Fenerbahçe'den gönderilen Gustavo Henrique, Real Valladolid'in yolunu tutmuştu. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper bir transfer daha yaparak Corinthians'a imza attı. Henrique'nin sözleşmesinde yurt dışı kulüpleri için 100 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunması ise şaşırttı.

16.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 11:29
Abone Ol

Brezilya ekibi Corinthians, Real Valladolid'den Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarının hedefi olan deneyimli stoperin sözleşmesine konulan 100 milyon euroluk madde ise dikkat çekti.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Corinthians, Gustavo Henrique'nin haklarının yüzde 70'ini satın alırken futbolcunun haklarının yüzde 30'u ise Real Valladolid'de kaldı. Brezilya ekibi, 30 yaşındaki stoperle 2025 yılına kadar sözleşme imzalarken, yurt dışı kulüpler için serbest kalma bedelini ise 100 milyon euro olarak belirledi.

Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'ye çılgın sözleşme! Serbest kalma bedeli akıllara zarar

FENERBAHÇE'DE 1 SEZON OYNADI

2022 yazında Fenerbahçe, Henrique'yi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefi olan futbolcu ile 2023 yazında yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe\'den kapı dışarı edilen Henrique\'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
YORUMLAR

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:43:38. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement