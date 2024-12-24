Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne bombası - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne bombası

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Fenerbahçe, ara transfer dönemine büyük bir bomba ile giriş yapmayı planlıyor. Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, Manchester City'nin dünya yıldızı Kevin de Bruyne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu büyük transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.

24.12.2024 12:26
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Süper Lig devi Fenerbahçe ara transfer dönemi için yoğun mesai harcarken Talisca'nın ardından büyük bir transfer bombası daha patlamaya hazırlanıyor.

DE BRUYNE İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Sarı-Lacivertliler, dünya yıldızı Kevin de Bruyne'nın peşinde. Anderson Talisca transferinde mutlu sona büyük ölçüde ulaşan Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ki isim ise Kevin de Bruyne. İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin de Bruyne için kolları sıvayan Fenerbahçe bu kez çok büyük oynuyor. Kevin de Bruyne'nin sarı-lacivertlilerin teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Fenerbahçe\'den Kevin de Bruyne bombası

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Yıldız:
    bana fener demeyin … ömrümü yedi 53 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    kim alırsanız alın takım ruhu olmadıktan sonra gerisi boş 19 3 Yanıtla
  • Hüseyin KIRTORUN:
    başını alırlar 13 5 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Asparagas haber diye buna denir.. Transfer dönemi başladı ya tamam artık her takım her oyuncuyu alıyor bombaları patlatıyor işin kötü tarafı sezon sonu taraftar patlıyor. 14 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Bir Fenerbahçe li olarak çok güldüm 11 2 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    çok iyi futbolcu, BJK da isterdim, alırsalar iyi iş yapar, ama gelmesi zor bence. 9 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    yönetim futbol takımıyla değil dışarıdakilere odaklanırsa başarısızlık kaçınılmaz olur 7 1 Yanıtla
  • monşer null:
    El Bombası Atıldı 6 1 Yanıtla
  • heiliger52:
    Fener ancak küçük de Brüyne’yi alır. 4 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    GEÇTİ BOR'UN PAZARI SÜR EŞŞEĞİ NİĞDE'YE ATO ALAN ÜSKÜDAR, 'İ GEÇTİ DAHA NASIL ANLATILABİLİR Kİ 1 1 Yanıtla
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