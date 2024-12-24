Fenerbahçe\'den Kevin de Bruyne bombası

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Süper Lig\'in en değerli ilk 11\'i belli oldu

Fenerbahçe\'de yaptığını Roma\'da da yapıyormuş

Süper Lig devi Fenerbahçe ara transfer dönemi için yoğun mesai harcarken Talisca'nın ardından büyük bir transfer bombası daha patlamaya hazırlanıyor.

DE BRUYNE İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Sarı-Lacivertliler, dünya yıldızı Kevin de Bruyne'nın peşinde. Anderson Talisca transferinde mutlu sona büyük ölçüde ulaşan Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ki isim ise Kevin de Bruyne. İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin de Bruyne için kolları sıvayan Fenerbahçe bu kez çok büyük oynuyor. Kevin de Bruyne'nin sarı-lacivertlilerin teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu.