Fenerbahçe\'den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor

Fenerbahçe'de aldığı kötü sonuçların ardından görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica'daki performansıyla adeta yeniden doğdu.
Sarı-lacivertli ekipte istediği sonuçları alamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Mourinho, yönetim kararıyla takımdan gönderildi.
Portekiz temsilcisi Benfica'nın başına geçen deneyimli teknik adam, burada çok farklı bir performans ortaya koydu. Takımıyla birlikte ligde yenilgi yüzü görmedi.
Benfica, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 19 galibiyet ve 8 beraberlik alarak namağlup yoluna devam ediyor.
Mourinho'nun öğrencileri, kalan 7 maçta da yenilmezse sezonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?