Fenerbahçe\'den Lucas Vazquez kararı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi 13 Temmuz'da sona erecek olan Lucas Vazquez için kararını verdi.
TRT Spor'un haberine göre, Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızı Lucas Vazquez'in transferiyle ilgili nihai karara vardı. Sarı-lacivertlilerin çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Lucas Vazquez transferinden vazgeçeceği belirtildi.
Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Sarı-lacivertli yönetimden sol kenar dışında sağ kenar için de bek özellikle bir futbolcu istediği ifade edildi.
Real Madrid formasıyla geçen sezon 53 maçta süre alan Vazquez, 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.
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