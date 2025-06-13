Fenerbahçe\'den Manchester City\'nin yıldızına resmi teklif

Süper Lig devi Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı. Kyle Walker, Fenerbahçe'den en az 2 yıl kontrat istiyor. Oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşırsa; City gidişine izin verecek. Oyuncunun menajeriyle kontrat şartları üzerine resmi görüşmeler başladı.

Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.