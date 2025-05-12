Fenerbahçe\'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Süper Lig devi Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp Mert Hakan'ın sakatlık durumuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

''TABURCU OLMAYA HAZIRLANMAKTADIR''

Fenerbahçe açıklamasında, ''Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.