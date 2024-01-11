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Fenerbahçe'den Miguel Crespo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Miguel Crespo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Tümosan Konyaspor maçı öncesi yaşadığı ağrı şikayeti üzerine Arjantinli futbolcu Miguel Crespo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe\'den Miguel Crespo\'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
11.01.2024 - 13:39,
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Fenerbahçe Kulübü, Arjantinli futbolcu Miguel Crespo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Miguel Crespo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


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