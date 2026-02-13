Fenerbahçe'den Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe'den Olimpiyat Hedefi

Fenerbahçe\'den Olimpiyat Hedefi
13.02.2026 11:38
Fenerbahçe, genç boks yeteneklerini keşfederek 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hazırlık yapıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Boks Şube Sorumlusu Atagün Yalçınkaya, genç yetenekleri keşfederek "olimpiyat şampiyonu" sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 16 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan sarı-lacivertli sporcuları takip eden Yalçınkaya, AA muhabirine, Türk boksuna hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki boks salonunu revize ederek "5 yıldızlı" salon haline getirdiklerini aktaran Yalçınkaya, Fenerbahçe'yi Türk boksunun lokomotifi niteleyerek Türkiye Şampiyonasına 46 sporcuyla katıldıklarını vurguladı.

Yalçınkaya, "Fenerbahçe özellikle Türk boksuna yaptığı yatırımlarla çok büyük işler yapıyor. Bizler de Anadolu'da yetenekli ve imkanı olmayan sporcularımıza Fenerbahçe Spor Kulübünün imkanlarını sağlamaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Gelişime açık ve geleceği parlak sporcuları Fenerbahçe desteği sağlamak istediklerini anlatan Yalçınkaya, "Bizim için en büyük amaç olimpiyat madalyası. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olmak her zaman hedefimiz. Fenerbahçe bu bağlamda dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bunu da katlayarak sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Tek hedef, 2028 Los Angeles

Anadolu'nun farklı köşelerinde imkanı olmayan kulüplere ve sporculara imkan sağlamak istediklerini vurgulayan Yalçınkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporculara maddi ve manevi anlamda nasıl fayda sağlarız, Türkiye'nin dört bir yanındaki sporculara nasıl el atarız, onları nasıl olimpiyat ruhu ve sporcu ahlakıyla yetiştirebilir ve milli takımlara gönderebilirizin peşindeyiz. Tek hedefimiz 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar. Boks Şubesi olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderme durumumuz söz konusu. Ayrıca sporcu gönderdiğimiz gibi inşallah olimpiyat altını da hedefliyoruz, hem kadınlarda hem de erkeklerde. Bu bağlamda bizim için en önemli serüven şu anda olimpiyat yolculuğu."

Kaynak: AA

Spor Fenerbahçe'den Olimpiyat Hedefi

