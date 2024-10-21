Fenerbahçe'den Sakatlık Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, sakatlanan futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir." denildi.
Oyuncuların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlandığı belirtildi.
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