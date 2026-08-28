Fenerbahçe'den Samsunspor Hazırlığı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2 top kapma ile pas organizasyonları yapıldı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.