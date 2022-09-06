Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Savunmaya genç bir oyuncu arayan sarı lacivertliler, bu sezon getirilen 21 yaş altı kontenjanı kapsamında yabancı sınırına takılmadan genç oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.
DANİMARKA EKİBİNİN BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Nordsjælland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo'ya kancayı taktı. Sarı lacivertliler, Danimarka
ekibinin kapısını çalarak oyuncu için istenen bonservis bedelini öğrendi. Hızıyla dikkat çeken 1.85 boyundaki stoper Nagalo, bu sezon Danimarka liginde 8 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı.
STOPER ROTASYONUNA TAKVİYE
Fenerbahçe yönetimi, Szalai, Peres, Gustavo ve Serdar Aziz
'in yanına Nagalo'yu da dahil ederek rotasyonu genişletmek istiyor. Bilindiği üzere stoper rotasyonunda yer alan Lemos ile Novak, UEFA Avrupa Ligi için bildirilen kadroya alınmamış, oyunculara "kulüp bulun" talimatı verilmişti.