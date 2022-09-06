Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı

06.09.2022 11:29
Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı

Fenerbahçe, transfer tahtasının kapanmasına 2 gün kala yabancı sınırına takılmayacak 21 yaş altı oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Danimarka ekibi Nordsjælland'ın forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo ile ilgileniyor.

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Savunmaya genç bir oyuncu arayan sarı lacivertliler, bu sezon getirilen 21 yaş altı kontenjanı kapsamında yabancı sınırına takılmadan genç oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

DANİMARKA EKİBİNİN BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Nordsjælland forması giyen 19 yaşındaki stoper Adamo Nagalo'ya kancayı taktı. Sarı lacivertliler, Danimarka ekibinin kapısını çalarak oyuncu için istenen bonservis bedelini öğrendi. Hızıyla dikkat çeken 1.85 boyundaki stoper Nagalo, bu sezon Danimarka liginde 8 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı.

STOPER ROTASYONUNA TAKVİYE

Fenerbahçe yönetimi, Szalai, Peres, Gustavo ve Serdar Aziz'in yanına Nagalo'yu da dahil ederek rotasyonu genişletmek istiyor. Bilindiği üzere stoper rotasyonunda yer alan Lemos ile Novak, UEFA Avrupa Ligi için bildirilen kadroya alınmamış, oyunculara "kulüp bulun" talimatı verilmişti.
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı - Son Dakika
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