Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Savunmaya genç bir oyuncu arayan sarı lacivertliler, bu sezon getirilen 21 yaş altı kontenjanı kapsamında yabancı sınırına takılmadan genç oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

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