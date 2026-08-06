Fenerbahçe'den Sturm Graz zaferi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Sturm Graz zaferi

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Cihan Kamer, takımın iyi hazırlandığını ve gelecek hafta daha iyi performans sergileyeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Sturm Graz'ın genç ve dinamik bir takım olduğunu ancak sarı-lacivertlilerin karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'miz daha iyi bir Fenerbahçe izletecek" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, "Hocamız da diyor ki; her hafta daha iyi olacağız, her hafta daha iyi olacağız. Biliyorsunuz daha Mason Greenwood 15 gün önce katıldı aramıza. Ake keza aynı şekilde. Dolayısıyla bütün bir takım haline gelmek, yeni sistemi, baskılı sistemi oynamak bunlar hepsi bir zaman alıyor. Bütün oyuncularımızın bir noktaya, bir performansı yakalaması hepsi bir zaman alıyor. Fenerbahçe olarak görüyoruz ki güzel futbol oynuyoruz artık biz Fenerbahçe olarak. Güzel futbol oynuyoruz. Seyircimizin arzu ettiği baskılı futbolu oynuyoruz. Karşı takımın yaş ortalaması 23 ve elemelerde 4-0, 2-0 gibi böyle kesin sonuçlarla geldiler. Diri bir takımdı, genç bir takımdı ama bizim takımımız çok iyi hazırlandı. Artık sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'miz daha iyi bir Fenerbahçe izletecek. Ondan sonraki hafta daha iyi bir takım izletecek. Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle, aramıza o dönem içerisinde bir santrforumuz daha katılacak. Yani bununla ilgili çalışıyoruz. Bunlar da tamamlandığı zaman, yani santrfor olmaksızın böyle bir netice alıyor olmak hakikaten gurur verici. Eğer yarın santrforlarımız da devreye girerse, inanıyoruz ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Santrfor transferi play-off'a yetişecek inşallah"

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turuna kadar kadroya dahil edilecek santrfor transferinin de tamamlanmış olacağını aktaran Kamer, "Yetişecek. Forvet transferi yetişecek. İyi oyuncular öyle 2 günde olmuyor, 3 günde olmuyor, 10 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Onun için kolay olmuyor, kısa sürmüyor. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor. Ama play-off'a yetişecek inşallah" diye konuştu.

"Bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli"

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan oyuncularla ilgili teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kamer, "Bunlarla ilgili konuşmak için henüz bizim açımızdan erken. Çünkü şu anda biliyorsunuz bu elemeden sonra yine bir elememiz daha olacak. Bunları geçinceye kadar bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli. Ama tabii ki gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor" şeklinde konuştu.

"Bu futbolu geliştirerek taraftarımıza çok daha güzel günler yaşatacağız"

Sarı-lacivertli taraftara yeni sezon için daha coşkulu ve baskılı olmaları yönünde mesaj veren Kamer, "Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha coşkulu, daha baskılı. Mesela son 10-15 dakika, 20 dakika böyle hafif durur gibi oldu. O noktada daha canlı bir taraftar olacak. Bir uyum sağlanacak. Ama insanlar memnun, taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız. Sonu güzel olsun, hep onu söylüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Oosterwolde'nin maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor"

Son olarak müsabakanın ilk yarısında sakatlanarak 30. dakikada oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin durumuyla ilgili de bilgi veren Kamer, "Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Ama daha bilgileri yarın alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Cihan Kamer, Sturm Graz, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Sturm Graz zaferi - Son Dakika

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