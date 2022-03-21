Fenerbahçe'den Szalai açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe, Macar stoperi Atilla Szalai'nin İttifak Holding Konyaspor maçında aldığı darbe sonrası sağ dizinden sakatlık yaşadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir."

- İstanbul