Fenerbahçe'den UEFA'ya İtiraz - Son Dakika
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Fenerbahçe'den UEFA'ya İtiraz

30.06.2026 21:47
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Fenerbahçe, maliyet ihlali nedeniyle aldığı 7 milyon avroluk cezaya itiraz edecek.

Fenerbahçe, kadro maliyet kurallarının ihlal edilmesi gerekçesiyle UEFA tarafından verilen 7 milyon avroluk cezaya itiraz edecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruların yasal süre içinde yapılacağı, UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda; futbol takımı maliyetlerinin, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami yüzde 70'i ile sınırlı olması gerekirken, kulübümüz açısından bu oranın yüzde 84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle, UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon avro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım; 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin, UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle, henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup; kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den UEFA'ya İtiraz - Son Dakika

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