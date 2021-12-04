Fenerbahçe'den voleybol tarihinin en pahalı transfer hamlesi! Egonu'ya çılgın rakam!

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Sarı-Lacivertliler'in Kadın Voleybol Takımı gözünü kararttı. Fenerbahçe, Tokyo'ya, Avrupa Şampiyonası'na ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Imoco ve İtalya'nın yıldızı Paola Egonu'ya kanca attı. Eczacıbaşı'nda oynayan Boskovic ile dünyanın en iyisi olarak gösterilen Egonu'ya sezonluk 1.5 milyon euro önerildi.

4 YIL İÇİN 6 MİLYON

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; Fenerbahçe, Egonu'ya 4 yıl için 6 milyon euro teklif etti. Kulüp yetkilileri Fenerbahçe'nin teklifinden dolayı rahatsız.

TARİHİN EN PAHALISI

Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifin voleybol tarihinde bir benzeri yok. Egonu, Fenerbahçe'ye imza atarsa tarihin en pahalısı olacak.

EN DEĞERLİSİ

22 yaşındaki Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.