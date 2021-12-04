Üye Girişi
Fenerbahçe'den voleybol tarihinin en pahalı transfer hamlesi! Egonu'ya çılgın rakam! - Son Dakika

Fenerbahçe'den voleybol tarihinin en pahalı transfer hamlesi! Egonu'ya çılgın rakam!

04.12.2021 11:50

Fenerbahçe Opet, Paola Egonu'yu reklerine bağlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen İtalyan pasör çaprazına 4 yıl için 6 milyon euro önerildi. Bu transferin gerçekleşirse Egonu voleybol tarihinin en pahalısı olacak.

Sarı-Lacivertliler'in Kadın Voleybol Takımı gözünü kararttı. Fenerbahçe, Tokyo'ya, Avrupa Şampiyonası'na ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Imoco ve İtalya'nın yıldızı Paola Egonu'ya kanca attı. Eczacıbaşı'nda oynayan Boskovic ile dünyanın en iyisi olarak gösterilen Egonu'ya sezonluk 1.5 milyon euro önerildi.

Fenerbahçe, voleybol tarihinin en pahalı transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Egonu'ya çılgın rakam

4 YIL İÇİN 6 MİLYON

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; Fenerbahçe, Egonu'ya 4 yıl için 6 milyon euro teklif etti. Kulüp yetkilileri Fenerbahçe'nin teklifinden dolayı rahatsız.

Fenerbahçe, voleybol tarihinin en pahalı transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Egonu'ya çılgın rakam

TARİHİN EN PAHALISI

Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifin voleybol tarihinde bir benzeri yok. Egonu, Fenerbahçe'ye imza atarsa tarihin en pahalısı olacak.

Fenerbahçe, voleybol tarihinin en pahalı transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Egonu'ya çılgın rakam

EN DEĞERLİSİ

22 yaşındaki Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.

Fenerbahçe'den voleybol tarihinin en pahalı transfer hamlesi! Egonu'ya çılgın rakam!

Avrupa Şampiyonası, Fenerbahçe, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den voleybol tarihinin en pahalı transfer hamlesi! Egonu'ya çılgın rakam! - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu! 11:37 Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu!
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Son Dakika Haberleri
11:50 Fenerbahçe'den voleybol tarihinin en pahalı transfer hamlesi! Egonu'ya çılgın rakam!
11:47 İbrahim Uslu yorumladı: Kılıçdaroğlu artık kenarda durup izlemeyecek!
11:36 Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu!
11:34 Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya suçlama
11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor
11:14 Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer sezonu kapattı
11:12 Dumbell kedi sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyor
11:02 Evini yılanlar istila edince çareyi milyon dolarlık evi yakmakta buldu!
10:55 Yeni aşı araştırması! En iyi koruma üçüncü dozda!
10:53 Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar
İbrahim Uslu yorumladı: Kılıçdaroğlu artık kenarda durup izlemeyecek! İbrahim Uslu yorumladı: Kılıçdaroğlu artık kenarda durup izlemeyecek!         
11:47
Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya suçlama Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya suçlama         
11:34
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 11:58:24. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den voleybol tarihinin en pahalı transfer hamlesi! Egonu'ya çılgın rakam! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement