Fenerbahçe'den Yardımcı Antrenör İddialarına Yanıt

Fenerbahçe: "Futbol Direktörümüz Devin Özek'in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır." - İSTANBUL