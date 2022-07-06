Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi

Fenerbahçe Kulübü, 5 yıldızlı logo kullanımı hakkında açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama çok kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KULÜBÜMÜZ 5 YILDIZLI LOGO KULLANIMINI HAYATA GEÇİRMİŞTİR"

Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.