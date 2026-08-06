Fenerbahçe'den Yeni Santrfor Müjdesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, takıma bir santrforun daha katılacağını söyledi.

Kamer, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir maç olduğunu söyleyen Kamer, "Hocamız her hafta daha iyi olacağız diyor. Greenwood daha 15 gün önce aramıza katıldı. Ake de aynı şekilde. Dolayısıyla takım haline gelip yeni baskılı sistemi oynamak zaman alıyor. Ama görüyoruz ki güzel futbol oynuyoruz. Seyircimizin arzu ettiği baskılı futbolu oynuyoruz. Karşı takımın yaş ortalaması 23. Kesin sonuçlarla geldiler. Ama takımımız çok iyi hazırlanmıştı. Sistem yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki hafta daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. 15 güne daha ihtiyacımız var. Aramıza bir santrfor daha katılacak. Santrfor olmadan böyle bir netice almak gurur verici. Eğer yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz. Forvet transferi play-off'a yetişecek. İyi oyuncular iki günde gelmiyor. Üzerinde çalışıp alternatifleri değerlendirmeniz gerekiyor." dedi.

"Yabancı oyuncu kuralından dolayı gidecek oyuncular ile ilgili bir çalışma yapılıyor mu?" sorusu üzerine Kamer, "Bunlarla ilgili konuşmak için henüz erken çünkü bu elemeden sonra bir elememiz daha olacak. Bütün oyuncularımız bizim için çok kıymetli ama gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapıyor." diye konuştu.

Kamer, taraftarın ilgisine teşekkür ederek, "Son 10-15 dakikada durur gibi olduk. O noktada daha canlı bir taraftar olacak, bir uyum sağlanacak. Taraftarımız memnun. İnşallah bu futbolu geliştirerek onlara çok daha güzel günler yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

30. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Oosterwolde hakkında da konuşan Kamer, "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız." şeklinde konuştu.