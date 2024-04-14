Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'ü mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktör İsmail Kartal, devre arasında konuşmaları ve değişikliklerle maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, maça çok fazla hazırlanma şanslarının olmadığını belirtti.

Karagümrük'ün ligdeki pozisyonu itibarıyla zorlu bir maça çıkacaklarını bildiklerini aktaran Kartal, "Takım olarak ilk devre istediğimiz gibi geçmese de devre arasında bunun böyle olmaması gerektiğini, silkelenmemiz gerektiğini konuştuk. İkinci yarı maçı çevirmemiz gerektiğini oyuncularımızla konuşarak ve değişikliklerle iyi başlangıç yaptık. Kendimiz gibi oynayınca pozisyonlar bulduk ve goller geldi. Birkaç gol daha bulabilirdik. Karagümrük çok iyi takım, ilk devre bizi çok zorladılar. Tolunay hoca takımını iyi hazırlamış. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ne yaptığını ve yapacağını bilen bir insan olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Başkalarının ne söylediği umurumda bile değil. Benim yaptıklarım ortada ve yapmaya da devam edeceğim. Takımıma güveniyorum. Olympiakos maçında 3-0 geriye düşmemize rağmen ben kulübede dik duruşuma devam ettim. Ben takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Biz kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz. Samandıra'da oyuncularımızla gece-gündüz çalışan, onların ne vereceğini iyi bilen bir antrenörüm. Hayatımı bu işe verdim."

Livakovic'in çok iyi bir performans sergilediğini de aktaran Kartal, "Oyuncularımla çok samimi ve net bir ilişkim var. Oyuncularım kim hak ediyorsa ona forma verdiğimin bilincinde. Takımın menfaati neyse ben onu yapıyorum. Devre arası yaptığım telkinler ve toplantılar biraz tecrübeyle alakalı, yaşanmışlıklarla alakalı. Futbolunun kalbini, ruhunu bilen biriyim. Bunun için zor olmuyor. Batshuayi iyi niyetli bir çocuk. İyi de bir oyuncu. Konuşarak, her zaman ikna ederek bugünlere beraber geldik. Kolay değil sonradan girmesi. Bu samimiyetimizle alakalı bir şey, benim samimiyetimi görüyorlar."

"Yabancı VAR iyi olacak gibi gözüküyor"

İsmail Kartal, yabancı VAR hakemi uygulamasının iyiye gideceğini düşündüğünü kaydetti.

Hakemlerin doğru maç yönettiğini anlatan Kartal, "Hakem çok fazla oyunun kaderiyle oynayacak bir şey olmadı. Yabancı var hakeminin gelmesi konusunda şunu söylemek isterim. Bu iş biraz daha iyi olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

Kartal, şampiyonluk yarışına ilişkin ise "Sezon başından beri devam ediyor. Rakibimiz öne geçiyor, biz öne geçiyoruz. Bu iş sanki sezon sonuna kadar böyle gidecek gibi görünüyor. Maç maç bakıyoruz. Her maç için rakibimize göre planlarımız oluyor. En önemli maçımız şimdi perşembe günü oynayacağımız Olympiakos maçı. Yarı finale geçmek için tüm çalışmalarımıza başlayacağız."