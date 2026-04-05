Fenerbahçe Derbi Galibiyetiyle Zirveye Yaklaştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de penaltı golüyle 1-0 yenerek puan farkını 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundururken, bulduğu birkaç net fırsatı gole çeviremedi. Kalesinde de ani ataklardan önemli pozisyonlar veren Fenerbahçe, soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 90+7. dakikasında gelişen atakta Dorgeles Nene, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 90+11. dakikada penaltı atışından Kerem Aktükroğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla takipçisi Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı yendiği haftada 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe, 1 maçı eksik sarı-kırmızılılar ile puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi

Fenerbahçe'nin 56. dakikada attığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Asensio devam edemedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.

Derbi performansı göz doldurdu

Fenerbahçe, bu sezon derbilerde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kalarak 3 derbiden 7 puanla ayrılmıştı.

Ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Fenerbahçe, toplam oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamış oldu.

Cherif net pozisyonları değerlendiremedi

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, önemli pozisyonları değerlendiremedi.

Sarı-lacivertlilere devre arasında katılan 19 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde çok net 2 gol pozisyonundan faydalanamayarak tribünlerin tepkisini çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:42:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.