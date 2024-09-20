Fenerbahçe, Derbide Galatasaray\'ı Bekliyor

Spor

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Trendyol Süper Lig'de sezona 5 maçta 13 puan toplayarak başlayan Fenerbahçe, yarın sahasında oynayacağı derbide Galatasaray'ı yenmek ve 32 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı hanesine yazdıran Jose Mourinho'nun öğrencileri, üst üste 3 galibiyet elde etti. Kazandığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, derbide de bu seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray ise hafta içi Gaziantep FK ile oynadığı erteleme maçını kazanarak kayıpsız olarak yoluna devam etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

32 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sezon da seriyi sürdürdü. Oynadığı son 32 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, bu süreçte 25 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

İç sahada 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından evindeki 15 lig karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 10 galibiyet, 3 beraberlik alan Kanarya, bu sezon da 2 maçı kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, iç sahadaki son 8 mücadelede ise hanesine 3 puan yazdırdı.

Geçen sezon gol yemedi

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ezeli rakibiyle oynadığı lig maçlarında kalesini gole kapattı. Kadıköy'de oynanan derbi golsüz tamamlanırken, Rams Park'ta da 1-0'lık sonuçla kazanan Fenerbahçe oldu.

Djiku ve Osayi döndü

Ligde Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalan Alexander Djiku, derbi hazırlıklarında takımla çalıştı. Mourinho'nun görev vermesi halinde sahada olacak. Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise dün yapılan idmanda bireysel çalışma yaptı. Nijeryalı futbolcunun durumuna maç günü karar verilecek.

Oosterwolde kart sınırında

Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesi Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu, derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Geride kalan 5 lig maçında da 11'de sahaya çıkan Oosterwolde, Adana Demirspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gördü. - İSTANBUL