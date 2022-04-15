Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

15.04.2022 12:08
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisini aldı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisini aldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımda sezon başından itibaren kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 5 milyon 500 bin avro karşılığında alınması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada, Diego Rossi ile 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı! Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı! Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Fenerbahçe, Futbol, Diego, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı - Son Dakika


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