Sahada koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son erdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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