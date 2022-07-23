Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.07.2022 14:09
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son erdi.

Tedavilerine devam edilen Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz antrenmanda yer almadı. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi nedeniyle 1-2 hafta daha takımdan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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