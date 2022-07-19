Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Fotoğraf çekiminin ardından futbolcular, 15 dakikalık bölümde ısınma koşusu yaptı. Antrenmana maç kadrosuna alınmayan Mert Hakan Yandaş , Gustavo ile Kim Min Jae katılmadı.

Fenerbahçe , Dinamo Kiev ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının son antrenmanını İstanbul 'da yaptı.

Kaynak: AA

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