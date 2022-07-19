Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son antrenmanını yaptı

19.07.2022 10:40
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının son antrenmanını İstanbul'da yaptı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının son antrenmanını İstanbul'da yaptı.

Kulübün Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde başlayan ve 15 dakikası basına açılan son antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmandan önce sahanın ortasına geçen tüm takım, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle Fenerbahçe bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından futbolcular, 15 dakikalık bölümde ısınma koşusu yaptı. Antrenmana maç kadrosuna alınmayan Mert Hakan Yandaş, Gustavo ile Kim Min Jae katılmadı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Polonya'ya gidecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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