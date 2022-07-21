Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk 11'inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo , günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla değerlendirdi.

Kaynak: DHA

Jorge Jesus, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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