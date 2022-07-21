Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı

21.07.2022 14:55
Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk 11'inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla değerlendirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürecek.Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşması, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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Kaynak: DHA

Jorge Jesus, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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