Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Amine Noua ile anlaştı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bertram Derthona forması giyen uzun forvet oyuncusu Amine Noua ile 1 aylığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, forvet bölgesinde yaşanılan sakatlıklar nedeniyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İtalyan ekibi Bertram Derthona forması giyen uzun forvet oyuncusu Amine Noua ile 1 aylığına anlaşmaya varıldığını duyurdu. - İSTANBUL