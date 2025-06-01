Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı\'nda 10 isimle yollar ayrıldı

Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda yaprak dökümü yaşandı.

10 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler, 10 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Drazen Luburic, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Jeffrey Jendryk, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Yasin Aydın, Meisam Salehi ve Denis Oleg Karyagin ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sporcularımıza, kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.

Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda yapılacak transferlerin kısa sürede açıklanması bekleniyor.