Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 64-60 mağlup ederek üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz, Josip Jurcevic, Blaz Zupancic
Fenerbahçe: Julie Allemand 5, Gabby Williams 16, Tina Charles 12, Emma Meesseman 19, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 3, Marieme Badiane 6
Başantrenör: Valerie Garnier
Beretta Famila Schio: Janelle Illona Salaun 5, Kitija Laksa 25, Dorka Juhasz 8, Ivana Dojkic 2, Martina Bestagno, Olbis Andre 6, Jasmine Keys 2, Giorgia Sottana 6, Costanza Verona 6
Başantrenör: George Dikeoulakos
1. Periyot: 24-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-26 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 50-40 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Euroleague'de Final Four'da! - Son Dakika
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