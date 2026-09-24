Fenerbahçe, Euroleague'de yeni sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Euroleague'de yeni sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak

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Fenerbahçe, Euroleague\'de yeni sezonun ilk maçında Virtus Bologna\'yı ağırlayacak
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, ilk 3 maçını Ataşehir'de oynayacak.

Fenerbahçe, Euroleague'de 2026-2027 sezonuna Virtus Bologna maçıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler, 2017 ve 2005 yıllarında kazandığı kupada 8 kez de Final-Four oynarken, bu sezon da favori takımlar arasında bulunuyor.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2006-2007 sezonundan itibaren düzenli olarak yer aldığı Euroleague'de yeni sezonun ilk maçına evinde çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarın saat 20.45'te İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.

Son olarak geçtiğimiz salı günü Beşiktaş ile oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda galip gelerek üst üste 2. kez kupayı müzesine götüren Kanarya, yeni sezon öncesi kadrosunu Trent Forrest, Braxton Key, Shavon Shields, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Will Clyburn, Ignas Sargiunas, Jonny Juzang, Marcus Bingham ile güçlendirdi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, geçtiğimiz sezon Euroleague Final-Four'da mücadele etti. Fenerbahçe, yarı finalde Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu.

Final-Four'da 8 kez mücadele etti

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, Final-Four organizasyonunda 8 kez boy gösterdi. 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne alan Kanarya, daha sonra ise 2024 yılından itibaren son 3 sezonda son 4'e kaldı. Fenerbahçe, Final-Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor.

Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olan Zeljko Obradovic, 5 kez Fenerbahçe'yi Final-Four'a taşırken, son 3 sezonda ise Sarunas Jasikevicius'un imzası var.

Kupayı 2 kez kazandı

Sarı-lacivertliler, 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde ederken, 2025 yılında ise Abu Dabi'de mutlu sona ulaştı ve ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. Fenerbahçe, 2016'daki finalde CSKA Moskova, 2018'de Real Madrid'e mağlup mağlup oldu.

İlk 3 maç Ataşehir'de

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk 3 maçını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak. Sarı-lacivertliler, yarın Virtus Bologna'yı, 29 Eylül'de Bayern Münih'i konuk edecek. 2 Ekim Cuma günü de Dubai Basketball ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA
FenerbahçeAtaşehirBolognaİtalyaSporSon Dakika

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