Fenerbahçe, Euroleague Final Four\'da şampiyonluk için sahaya çıkacak

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da (Dörtlü Final) Fenerbahçe, yarın Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha'yı 84-78 mağlup ederek finale yükselen ilk ekip oldu.
Günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Fenerbahçe ile mücadele etti. Çekişmeli geçen mücadele sonunda ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup eden sarı-lacivertiler, adını finale yazdıran ikinci ekip oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 3. kez final oynamaya hak kazandı.
Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da oynanacak final maçında Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM karşısında galibiyet arayacak.
Diğer mücadelede ise ÇBK Mersin, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Praha ile saat 16.00'da üçüncülük için mücadele edecek. - MERSİN
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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