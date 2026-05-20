Fenerbahçe EuroLeague İçin Yola Çıktı

Atina'da düzenlenecek Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko, Yunanistan'a gitti.

Ülker Spor ve Erkinlik Salonu'nda bir araya gelen sarı-lacivertli kafileyi, başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra bir grup taraftar çiçeklerle uğurladı.

Fenerbahçe Kulübünün Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, burada yaptığı açıklamada, "Sağ olsunlar taraftarlarımız bu yağmurlu havada takımı uğurlamaya geldi. Atina yolculuğumuz başladı. Bir camianın inancı, bir takımın karakteri bugün Atina'ya doğru yola çıkıyor. Tek umudumuz orda taraftarlarımızı, milletimiz sevindirip kupayı almak." diye konuştu.

Takımın çok uzun bir periyot sonucunda bu noktaya geldiğini aktaran Ciritci, şöyle devam etti:

"Çok uzun bir periyot, zorlu bir dönemden geçtik. Bu takım sezon boyunca 90'a yakın maç yaptı. Bunun için mücadele etti. Bu emeğin karşılığını almak için elimizde güzel bir fırsat var. Önümüzdeki 2 maçı kayıpsız geçersek mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı kazanmak. Hepimiz heyecanlıyız."

Taraftarların Atina'da da takımı yalnız bırakmayacağını vurgulayan Ciritci, "Rakip çok güçlü, saygı duyuyoruz tabi. Yunanistan'da oynayacaklar, 8-9 bin kişilik bir taraftar desteğiyle oynayacaklar ama bizim de orada tahminimiz 4 binin üzerinde taraftarımızın olması ve bizi desteklemesini bekliyoruz. Bu da bence yeterli bir sayı bizi desteklemeleri için. Kazanan biz olacağız inşallah." şeklinde sözlerini tamamladı.

Sarı-lacivertli kafile, kendileri için ayrılan otobüsle Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.