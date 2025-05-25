Fenerbahçe Euroleague Şampiyonu!

Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından taraftarlar Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi.

Fenerbahçe, Euroleague finalinde Abu Dabi'de rakibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek 2. kez Euroleague şampiyon kupasını kazandı. Bu büyük zaferin ardından sarı-lacivertlilerin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi'ne çıkan taraftarlar ellerinde bayraklarla büyük coşku yaşarken, araç konvoyuyla da renkli görüntüler sergiledi. - İSTANBUL