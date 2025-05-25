Fenerbahçe EuroLeague Şampiyonu

Fenerbahçe, THY EuroLeague final maçında Monaco'yu yenerek 8 yıl aradan sonra EuroLeague şampiyonu olurken, Burdur'daki Fenerbahçeliler maçı Cumhuriyet Meydanında dev ekranda izledi. Şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar.

THY Euroleague finalinde Fenerbahçe ile Monaco karşılaştı. Abu Dabi'de oynanan karşılaşmada Fransız temsilcisini 81-70 mağlup eden Fenerbahçe, 2. kez Euroleague şampiyonu olarak taraftarlarını sevince boğdu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı. - BURDUR