Fenerbahçe EuroLeague Şampiyonu, Kütahya Bayram Gibi Kutladı

THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe'nin,Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşma, Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde belediye bahçesinde kurulan dev ekranda vatandaşlar tarafından izlendi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de vatandaşlarla birlikte takip ettiği karşılaşma, güzel anlara sahne oldu. Kütahyalılar, dev ekran karşısında sarı-lacivertli takımın zaferine tanıklık ederken, şehirde de adeta bayram havası yaşandı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Kahveci, " Fenerbahçe Beko'nun bu büyük başarısını halkımızla birlikte izlemenin heyecanını yaşadık. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte bir kez daha hissettik. Türk basketboluna yaşattığı gurur için Fenerbahçe Beko'yu yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA