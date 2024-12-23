Fenerbahçe, Eyüpspor Maçındaki Hakem Hatalarını Kınadı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçındaki Hakem Hatalarını Kınadı

Fenerbahçe Kulübü, Eyüpspor karşılaşmasında iki penaltlarının verilmediğini belirterek VAR hakemlerini eleştirdi. Takım, Türk futbolundaki adaletsizliklere dikkat çekerek, yabancı hakem talep etti.

23.12.2024 22:44
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FENERBAHÇE Kulübü'nden yapılan açıklamada, Eyüpspor karşılaşmasında 2 penaltılarının es geçildiği ifade edilerek, "Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır" denildi.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden hakem hatalarıyla ilgili bir açıklama yayımladı. TFF'nin çabalarına rağmen özellikle VAR hakemleri aracılığıyla Türk futbolunun katledildiği belirtilen açıklamada, "Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkar edilemeyecek seviyelerdedir. "Futbolda adalet" söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir. Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır. Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır. Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Eyüpspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Eyüpspor Maçındaki Hakem Hatalarını Kınadı - Son Dakika

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