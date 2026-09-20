Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek en farklı galibiyetini aldı, ilk yarı 5-0 bitti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girdi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 3. dakikada Vedat Muric'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mason Greenwood, 5. dakikada fileleri havalandırdı.

Bu golden 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun pasında boş pozisyonda kalan Vedat Muric, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. Muric, 21. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Greenwood'un şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Muric, skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında hücuma hızlı çıkan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin pasıyla topla buluşan Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından sert vurarak farkı 4'e çıkaran isim oldu: 4-0.

İlk yarıda son sözü İrfan Can Kahveci söyledi. Milli futbolcu 45+1. dakikada kaydettiği golle ilk devrenin skorunu ilan etti: 5-0.

İkinci devre fark açıldı

Fenerbahçe, ikinci yarıya da hızlı başladı. Mücadelenin 47. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Muric, uzaktan sert vuruşla topu ağlara yolladı: 6-0.

Muric, 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde kale sahası önünde iyi yükselen Muric, kafayla fileleri havalandırırken farkı da 7'ye çıkardı: 7-0.

Karşılaşmanın 80. dakikasında maçın ilk golünü atan Greenwood, Oğuz Aydın'ın pasında topu ağlara gönderirken skoru da 8-0 yaptı.

Kulüp tarihinin en farklı galibiyeti

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında elde ettiği 8-0 galibiyetle kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine de imza attı.

Karşılaşmayı 8-0 kazanan sarı-lacivertliler, daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı.

Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.

2,5 sezon sonra bir maçın ilk yarısını 5-0 önde kapattı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın görevde olduğu 2023-2024 sezonunun 19. haftasında iç sahada oynanan Konyaspor mücadelesini 7-1 kazanırken, o maçta da ilk 45 dakikayı 5-0 önde tamamlamıştı.

10 Ocak 2024 tarihinde oynanan o maçtan 2,5 sezon sonra sarı-lacivertli ekip yine bir maçın ilk 45 dakikasını 5-0 önde tamamlamayı başardı.

Muric'ten dört dörtlük performansı

Eyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muric, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muric, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muric, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.

Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Muric, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muric, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.

Greenwood ligde 3 maç sonra gol attı

Eyüpspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Mason Greenwood, ligde 3 maç aradan sonra golle buluştu. Mücadelenin 5. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İngiliz futbolcu, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Ligin 2. haftasında iç sahada TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Greenwood, ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.

Guendouzi bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Eyüpspor karşısında bu sezonki ilk golünü attı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12. resmi maçını oynayan Guendouzi, Eyüpspor mücadelesinde farkı 4'e çıkaran isim oldu.

Fransız futbolcu en son geçen sezonun 25. haftasında iç sahada oynanan Samsunspor karşısında fileleri havalandırmıştı.

İrfan Can Kahveci, 476 gün sonra gol attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında kaydettiği golle, sarı-lacivertli forma altında 476 gün sonra skor üretti.

İrfan Can, son olarak 2024-2025 sezonunun son haftasında 31 Mayıs 2025'te oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.

Geçen sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekip adına da 2 gol kaydetmişti.

Felipe Massa, Chobani Stadı'nda

Formula 1'in efsane isimlerinden Felipe Massa, Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesini tribünden takip etti.

Fenerbahçe formasıyla karşılaşmayı izleyen Brezilyalı eski pilot, sarı-lacivertlilerin attığı gollerde coşku yaşadı.

Oppong ilk kez oynadı, Skriniar ilk kez çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kojo Oppong, Eyüpspor mücadelesinde oyuna dahil olurken bu sezon ilk kez forma giydi.

Ganalı oyuncu, karşılaşmanın 69. dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olurken, Skriniar da bu sezon ilk kez bir maçta oyundan çıktı.