Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salon çalışmalarıyla başladı.
AEK Larnaca maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğer futbolcular ise sahada koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman dar alan oyunlarından sonra bireysel çalışmalarla sona erdi.
Luan Peres ile Joshua King özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş günü tedavi programlarıyla geçirdi.
Sarı-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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