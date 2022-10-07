AEK Larnaca maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğer futbolcular ise sahada koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman dar alan oyunlarından sonra bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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