Fenerbahçe, Feyenoord\'u eleyerek 4.3 milyon euro kazandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

KASAYA KONAN PARA

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 4.3 milyon euro'yu kasasına koymayı başardı.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Temsilcimiz Sarı-lacivertlilerin bir sonraki turdaki rakibi Benfica-Nice eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe, bu turda da rakibini elemesi halinde adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başaracak.