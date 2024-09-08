Fenerbahçe, kiralık olarak transfer etmeyi planladığı Filip Kostic ile prensip anlaşmasına vardı. Sırp futbolcu, transferin detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi. Taraftarlar, yeni transferin takıma katılmasını heyecanla bekliyor. Kostic'in Fenerbahçe'deki etkisi merakla izlenecek.
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9.09.2024 05:38:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kostic ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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