Emre Mor: Sezon sonunda güzel şeyler başarma şansımız olduğuna inanıyorum

Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, "Biz büyük bir kulüpte oynuyor, büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Hedefimiz de zaferler kazanmak. Zamanla oynadığımız oyunun iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ben sezon sonunda güzel şeyler başarma şansımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin ilk golünü atan Emre Mor, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir performans sergilediklerini belirten Mor, "İyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim ama bunun yanında geliştirmemiz gereken noktalar da olduğunu düşünüyorum. 3-0'lık bir galibiyet bizim için keyif verici bir sonuç oldu. Gelecek maç için avantajlı bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebilirim. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yeni hocamızla beraber yeni şeyler deniyoruz. Bu da biraz zaman gerektiriyor. Bana göre zamanla her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"SON MAÇTAN SONRA HOCAMIZLA KONUŞTUM"Geçtiğimiz hafta oynanan Dinamo Kiev maçında oyuna girdikten sonra oyundan alınmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile bu konuyu konuştuklarını belirten Emre Mor, "Son maçtan sonra hocamızla konuştum. Görmüş olduğumuz bir kırmızı kart vardı. Benim için de o dakikalarda performans ortaya koymak zor olmuştu. Fiziksel açıdan da kendi adıma yeterli olamadım. Dolayısıyla bunu hocamızla konuşmuştuk. Sonra beni tekrardan ilk 11'de sahaya sürdü. Ben de elimden gelenin en iyisini göstermek istedim. Onun bana güvenini yerine getirmek istedim. İyi bir performans sergilemeye çalıştım" şeklinde konuştu."HEDEFİMİZ ZAFERLER KAZANMAK"

Büyük bir kulüpte oynadığını ve bu kulüpte başarılar elde etmek istediğini belirten Mor, "Bir azmimiz ve hedefimiz var. Maç maç gitmek durumundayız. Pazartesi de oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz elbette. Kazanacak kaliteye de sahibiz. Biz büyük bir kulüpte oynuyor, büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Hedefimiz de zaferler kazanmak. Zamanla oynadığımız oyunun iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ben sezon sonunda güzel şeyler başarma şansımız olduğuna inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.